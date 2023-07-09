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Оскаженілий Путін звільнив командувача військами РФ в Україні – Daily Mail

Надія Карбунар
glavcom.ua
Оскаженілий Путін звільнив командувача військами РФ в Україні – Daily Mail
Z-воєнкори повідомили про усунення Герасимова, говорячи, що це пов'язано як з «вагнерівцями», так і з провальною військовою стратегією
фото з відкритих джерел

Герасимов залишиться керувати армією як начальник генштабу, але загальна відповідальність за війну тепер лягає на іншу людину

Оскаженілий Путін звільнив із посади командувача російськими військами в Україні Валерія Герасимова. Кадрові перестановки відбулися відразу після повернення в Україну «азовців». Генерала було усунуто менш як через шість місяців після призначення. Його змінив генерал-полковник Михайло Теплінський. Про це пише Daily Mail.

«Герасимов залишиться керувати російською армією як начальник генштабу, але загальна відповідальність за війну тепер лягає на Теплинського, командувача повітряно-десантними військами країни», – повідомляється в статті.

Z-воєнкори повідомили про усунення Герасимова, говорячи, що це пов'язано як з «вагнерівцями», так і з провальною військовою стратегією.

Хто такий Теплінський?

Відомо, що він рік тому обійняв посаду командувача ПДВ, а у квітні став заступником командувача угрупування в Україні. У 1992-1993 роках брав участь у ліквідації збройного конфлікту у Придністров'ї. З грудня 1994 року до березня 1995 року брав участь у боях першої чеченської війни.

Генерал-полковник Михайло Теплінський
Генерал-полковник Михайло Теплінський
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, під час війни російський диктатор Володимир Путін як мінімум чотири рази змінював командувача армії. У тому числі він звільнив генерал-полковника Мізинцева, також відомого як «Маріупольський м'ясник», та Рустама Мурадова, який стояв за різаниною в Вугледарі на початку цього року.

Очевидно, Путін намагається відновити контроль після збройного повстання «Вагнера». Офіційно Кремль поки що мовчить.

Раніше повідомлялося, що під час збройного бунту лідер «вагнерівців» Євген Пригожин мав намір захопити в полон міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генерального штабу Валерія Герасимова. Зробити це він планував у Ростові-на-Дону, а про плани Пригожина, ймовірно, знав командувач ВКС РФ генерал Сергій Суровікін. Однак за два дні до подій про наміри Пригожина дізналися у ФСБ, що змусило ватажка «вагнерівців» йти ва-банк і розпочати заколот раніше запланованих термінів.

Нагадаємо, як повідомляють ЗМІ, колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ. Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали, можливо, підтримали спробу Пригожина змінити керівництво міністерства оборони силою. Чинні та колишні офіційні особи США заявили, що Пригожин не підняв би повстання, якби не вірив, що інші люди, які перебувають при владі, прийдуть йому на допомогу.

Як відомо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Теги: Євген Пригожин полковник Daily Mail диктатор полон путін

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