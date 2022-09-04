Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін демонструє неготовність завершити війну, – Кірбі

Альона Боженко
glavcom.ua
Путін демонструє неготовність завершити війну, – Кірбі
Путін не зацікавлений в мирних переговорах
фото ілюстративне

«Путін міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська»

Президент Росії Володимир Путін демонструє неготовність закінчити війну проти України. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу «Дождь».

За його словами, Путін міг би завтра закінчити війну без переговорів, якби вивів свої війська з території України.

«Це не війна зі США, це не війна з НАТО. Путін вибрав почати війну з Україною і українцями. І, на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він готовий покласти край цій війні, вбивств мирних українців», – заявив він.

Він також прокоментував заяви представників російської влади про те, що постачання Заходом зброї в Україну нібито тільки затягує конфлікт. Кірбі сказав: «цей конфлікт затягує тільки бажання Путіна продовжувати його».

«Путін міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська і добровільно сісти з Зеленським за стіл переговорів, щоб обговорити завершення цього конфлікту. Звичайно, Зеленський повинен сам вирішувати, чи готовий він до переговорів, і ми повинні поважати його як верховного Головнокомандувача. Очевидно, що в останні дні і Путін демонструє, що не зацікавлений в цьому», - сказав Кірбі.

Нагадаємо, українські джерела стверджують, що Росія може відправити в Україну додатково 300-350 тисяч військовослужбовців із підрозділів в Росії, Сирії, Вірменії, Таджикистані, Нагірному Карабасі та Казахстані. Але переважна більшість цих військових є допоміжним персоналом, який не може бути використаний для виконання безпосередніх бойових завдань, зобов’язаний утримувати постійні позиції та не створюватиме ефективної бойової сили.

Читайте також: Коли завершиться війна? Питання без чіткої відповіді

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антивоєнні протести в Росії ні до чого не призвели
«Вороги Путіна». Як зрозуміти справжні наміри російської опозиції
2 вересня, 19:28
Росія повертає на телекали розважальні програми
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
Вчора, 05:27
Непаратов був ватажком банди і вбивцею 
Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства
Вчора, 09:54

Політика

Путін демонструє неготовність завершити війну, – Кірбі
Путін демонструє неготовність завершити війну, – Кірбі
ЗМІ повідомили, яку посаду Кремль готує для Кадирова
ЗМІ повідомили, яку посаду Кремль готує для Кадирова
Росія влаштувала провокацію у центрі Праги (фото)
Росія влаштувала провокацію у центрі Праги (фото)
Кадиров зробив несподівану заяву про своє майбутнє на посаді глави Чечні (відео)
Кадиров зробив несподівану заяву про своє майбутнє на посаді глави Чечні (відео)
Туреччина готова стати посередником у ситуації на ЗАЕС
Туреччина готова стати посередником у ситуації на ЗАЕС
Орбан прилетів на похорон Горбачова (відео)
Орбан прилетів на похорон Горбачова (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
153K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
133K
Арестович назвав напрямки, на яких Путін наказав посилити наступ
35K
Загинув директор оборонної компанії В'ячеслав Наливайко. Його останній пост зворушує до сліз
21K
«Слуга» Тищенко із пов’язкою на руці насмішив мережу (фото)
16K
Усик зробив категоричну заяву про бій із Ф'юрі

Новини

Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
Вчора, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
Вчора, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Вчора, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Вчора, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Вчора, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Вчора, 12:26

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту