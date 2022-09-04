Путін демонструє неготовність завершити війну, – Кірбі

«Путін міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська»

Президент Росії Володимир Путін демонструє неготовність закінчити війну проти України. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу «Дождь».

За його словами, Путін міг би завтра закінчити війну без переговорів, якби вивів свої війська з території України.

«Це не війна зі США, це не війна з НАТО. Путін вибрав почати війну з Україною і українцями. І, на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він готовий покласти край цій війні, вбивств мирних українців», – заявив він.

Він також прокоментував заяви представників російської влади про те, що постачання Заходом зброї в Україну нібито тільки затягує конфлікт. Кірбі сказав: «цей конфлікт затягує тільки бажання Путіна продовжувати його».

«Путін міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська і добровільно сісти з Зеленським за стіл переговорів, щоб обговорити завершення цього конфлікту. Звичайно, Зеленський повинен сам вирішувати, чи готовий він до переговорів, і ми повинні поважати його як верховного Головнокомандувача. Очевидно, що в останні дні і Путін демонструє, що не зацікавлений в цьому», - сказав Кірбі.

Нагадаємо, українські джерела стверджують, що Росія може відправити в Україну додатково 300-350 тисяч військовослужбовців із підрозділів в Росії, Сирії, Вірменії, Таджикистані, Нагірному Карабасі та Казахстані. Але переважна більшість цих військових є допоміжним персоналом, який не може бути використаний для виконання безпосередніх бойових завдань, зобов’язаний утримувати постійні позиції та не створюватиме ефективної бойової сили.