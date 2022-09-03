Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових

РФ хоче відправити в Україну свої підрозділи в інших країнах

Українські джерела стверджують, що Росія може відправити в Україну додатково 300-350 тисяч військовослужбовців із підрозділів в Росії, Сирії, Вірменії, Таджикистані, Нагірному Карабасі та Казахстані. Але переважна більшість цих військових є допоміжним персоналом, який не може бути використаний для виконання безпосередніх бойових завдань, зобов’язаний утримувати постійні позиції та не створюватиме ефективної бойової сили. Про це зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їх даними, деякі російські елементи в Сирії та Нагірному Карабасі уже були розгорнуті в Україні кілька місяців тому, і ці цифри можуть бути спотвореними.

«Російська влада навряд чи зможе створити значну бойову силу для розгортання в Україні», – вважають аналітики ISW.

Суб'єкти федерації (регіони) Російської Федерації продовжують набір і направлення в Україну добровольчих батальйонів. Російський «Комерсант» повідомив 2 вересня, що Нижньогородський танковий батальйон «Кузьма Мінін» перекидається в Україну частинами, що узгоджується з попередньою оцінкою ISW про те, що деякі добровольчі батальйони розгортають елементи без повного комплекту.

Російські чиновники продовжували мобілізацію громадян з окупованих територій до російської армії. Українські джерела в Мелітополі Запорізької області оприлюднили зображення повісток із викликом жителів Запорізької області, які отримали російські паспорти, на призовні пункти.

Ключові висновки ISW за 2 вересня: