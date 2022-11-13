Путін доручив демобілізувати студентів «Л/ДНР»

Рашисти на тимчасово окупованих територіях Луганщини «мобілізують» на війну навіть студентів

Студентів «Л/ДНР», які раніше були призвані окупантами на військову службу, демобілізують

Російський диктатор Володимир Путін дав доручення провести демобілізацію студентів «Л/ДНР». Про це заявив прессекретаря російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

«Путін дав доручення провести демобілізацію студентів ДНР та ЛНР, які були раніше призвані на військову службу», – повідомив Пєсков.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники проводили незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на Луганщині рашисти мобілізують неповнолітніх та пенсіонерів. Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що рашисти на тимчасово окупованих територіях Луганщини «мобілізують» на війну навіть студентів.

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Нагадаємо, триває двісті шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині. У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.