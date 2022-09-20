Право на демобілізацію: Рада ухвалила закон для ще однієї категорії чоловіків

Законопроєкт підтримав 331 народний депутат

Чоловіки, у яких народилася третя дитина під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідний законопроєкт підтримав 331 народний депутат.

«Рада прийняла мій законопроект, який передбачає, що батьки, у яких третя дитина народилася під час військової служби, мають право на демобілізацію. Співавторами стали народні депутати Костенко та Рахманін», – написав Гончаренко.

У чому суть закону і що змінюється?

Ті чоловіки, які мають на утриманні трьох дітей – не підлягають мобілізації. Але якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього – раніше він не мав права на демобілізацію.

«Я запропонував додати до закону ще одну причину для звільнення з військової служби під час воєнного стану: наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тож, якщо дитина народилась вже під час служби, або сімейні обставини змушують повернутись, то військовий матиме право на демобілізацію», – зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, у червні в Україні набув набув чинності закон № 2196-IX, який звільняє від призову частину чоловіків. Йдеться про учнів та педагогів професійно-технічних училищ.