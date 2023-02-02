Путін готує звернення на річницю вторгнення

Путін в останній звертався до парламенту РФ ще у квітні 2021 року

Кремль уже заходився готувати методичку виступу

Президент країни-агресорки Володимир Путін збирається виступити з посланням до Федеральних зборів напередодні річниці вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Медуза».

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Кремль уже заходився готувати методичку виступу.

Путін в останнє звертався до парламенту РФ ще у квітні 2021 року. Минулого року виступ переносили, а потім взагалі скасували через нібито напружений графік диктатора.

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Однак російські провладні ЗМІ повідомляють, що Путін може виступити перед Федеральними зборами напередодні річниці війни, ймовірно, 20-21 лютого. Поки що у Кремлі цю інформацію не підтверджують, але прессекретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що робота над текстом послання «не припинялася».

Джерела видання, близькі до Кремля, стверджують, що текст виступу у розробці. Над ним працюють уряд, а також Рада безпеки та політичного блоку адміністрації президента.

За даними ЗМІ, особливу увагу Путін приділить війні та «державній підтримці учасників спецоперації", а також плани «відновлення та розвитку» окупованих територій України.

Деякі джерела стверджує, що диктатор традиційно розповість про «згуртованість» росіян і «беззастережну підтримку» війни. Глава Кремля, ймовірно, частину виступу присвятить «імпортозаміщенню» та «боротьбі з санкціями».

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При цьому деякі джерела зазначають, що виступ можуть скоригувати, якщо ситуація на фронті зміниться. Якщо українські війська підуть у наступ, то риторика Путіна може бути «агресивнішою».