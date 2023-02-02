До приїзду Путіна у Волгограді встановили пам’ятник Сталіну

2 лютого Волгоград планує відвідати президент Росії Володимир Путін

У російському Волгограді напередодні 80-ї річниці перемоги СРСР у Сталінградській битві відкрили памʼятники радянському диктатору Йосипу Сталіну та маршалам Георгію Жукову й Олександру Василевському. Бюсти встановлені на постаментах заввишки з людський зріст біля музею-панорами «Сталінградська битва», повідомляє Кавказ.Реалії.

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Голова Волгоградської обласної думи Олександр Блошкін у своєму виступі назвав Сталіна, Жукова та Василевського «архітекторами Сталінградської перемоги». «Сьогодні у недружніх країнах ламають наші памʼятники, ламають памʼятники всі, які повʼязані з імʼям радянського солдата. У нашій країні взято інший курс – на збереження памʼяті про Велику Вітчизняну», – сказав Блошкін.

❗️ В Волгограде открыли памятник Сталину. Бюст диктатора разместили у музея «Сталинградская битва» рядом с бюстами Георгия Жукова и Александра Василевского. По оценкам организаторов, в событии участвовали 1400 человек, в том числе 700 ветеранов из Афганистана и Чечни. pic.twitter.com/Hl3iJDUlmj Будь ласка, читайте текст після реклами February 1, 2023

Про намір влади Волгограда встановити бюсти радянському вождеві та воєначальникам часів Другої світової війни стало відомо наприкінці січня. При цьому памʼятник Сталіну став другим у місті – в грудні 2019 року місцеві комуністи встановили скульптуру на території обласного комітету КПРФ.

2 лютого Волгоград планує відвідати президент Росії Володимир Путін. Перед його приїздом місцева влада вжила заходи безпеки, які жителі міста назвали безпрецедентними.

У 2013 році депутати Волгограда ухвалили рішення про встановлення на вʼїздах та виїздах з міста табличок «Сталінград» у памʼятні дати, але цього разу таблички змінили за два дні до урочистостей, уже 30 січня.

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Сучасну назву Волгоград отримав у 1961 році, після викриття частини злочинів сталінського періоду правління. До цього впродовж 36 років він називався Сталінградом. Історична назва міста - Царицин, на імʼя річки Цариці. На честь Сталіна місто перейменували, бо під час громадянської війни в Росії він керував обороною населеного пункту. Під час Другої світової війни Сталін був Верховним головнокомандувачем. Сталінградська битва була однією з кровопролитних тієї війни, перемога в ній позначала перелом у протистоянні з Німеччиною на користь Червоної армії.