Куди ділись біолабораторії з України? Росія оголосила першу «перемогу» у війні з США

Нові барви російської пропаганди: Олімпіада, американський фашизм та пересувні біолабораторії

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізував інформаційні наративи ворожої пропаганди станом на кінець січня. Серед нових тем: Міжнародний олімпійський комітет демонструє неспортивну поведінку, у Росії нарешті «перемогли» американські біолабораторії в Україні та випустили велику статтю про «фашизм у США».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гітлер теж дякував главі МОК

30 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк таки не втримався і назвав Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) «промоутером війни». Це відбулося після пропозиції МОК дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

Глава МОК Томас Бах переконаний: попри точку зору України, «усунення спортсменів на підставі їхнього паспорта не відповідає цінностям та місії Олімпійської хартії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сам факт такої пропозиції від МОК, м’яко кажучи, дивує.

Якщо світові спортивні функціонери (а проблема не тільки в МОК, а й в УЄФА, ФІФА тощо) не розуміють, що після 2008 (агресії в Грузії) і 2014 років, проведення Олімпіади в Сочі, чемпіонату світу з футболу та інших численних турнірів посприяло і заохотило Росію до агресії, то далі олімпійське гасло «О, спорт, ти – мир!» – просто цинічне блюзнірство. Таку поведінку можна розцінювати як завгодно, але не як спортивну.

Шкода, що МОК й досі не зрозумів, що Росія займає перше місце у світі з політизації спорту.

Якщо росіян допустять до Олімпіади в Парижі, то пан Бах може вручити нагороди художнім гімнасткам сестрам Аверіним або плавцю Євгену Рилову, попри те, що вони брали участь у Z-мітингах на підтримку Путіна, який вбиває українських дітей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо МОК закрив очі ганебну допінгову історію Росії (процес з дискваліфікації досі триває), то допускаючи її на Олімпіаду, він фактично пробачає їй криваву історію в Україні.

Якщо Бах забув, то його дії нагадують поведінку бельгійця Анрі де Байє-Латуру в 1936 році. Тоді у МОК надійшло звернення від Міжнародного комітету, який виступав за збереження олімпійського духу, попри посилення нацистського режиму в Німеччині, зростання шовінізму й антисемітизму. Комітет закликав МОК бойкотувати гітлерівський режим і перенести Ігри з Берліна до Барселони. Байє-Латур не підтримав ідею бойкоту. Так само, посилаючись на олімпійську хартію. Що почалося за три роки поспіль – в Берліні 1936 року, нагадувати не потрібно.

Якщо Бах думає, що його рідну Німеччину цього разу омине така доля, то нехай включить російський телевізор, звідки щогодини лунає, що саме Росія «може повторити» в Берліні.

Якщо Бах не знає, то вдячна нацистська влада з величезною помпою організувала похорон Байє-Латура (який помер у 1942 році) в окупованій Бельгії. А пишний вінок на його могилу поклав особисто Гітлер. На знак вдячності за підтримку Олімпійської хартії.

Кирилов переможно зняв протигаз

Росія святкує першу «перемогу» у війні проти США в Україні. 30 січня з брифінгу начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Кирилова ми дізналися, що «активними діями Міноборони Росії вдалося зупинити реалізацію американських військово-біологічних програм на території України».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тепер, за його словами, Пентагон активно переносить незавершені дослідження до держав Центральної Азії та Східної Європи.

На думку Кирилова, до пандемії Covid-19 причетні саме США – їх фахівці спеціально вивели коронавірус у біолабораторіях.

Крім того, з’ясувалося, що американці з 2019 року проводили в Україні експерименти з ВІЛ-інфекцією, цільовою групою яких виступали, зокрема, військові. Кирилов також повідомив про їхні «улюблені» наркотики : амфетамін і метадон, та заявив про наявність фактів контрабандної доставки морфіну у райони виконання бойових дій.

Кирилова, звичайно, можна привітати. Увесь рік він воював з біолабораторіями на брифінгах. Тепер йому можна втомлено зняти протигаз і переможно підкинути вгору замість чепчика.

Але підготуватися потрібно:

країнам Центральної Азії та Східної Європи. Тепер їм треба якось реагувати на московську біолабораторну маячню;

спецслужбам Китаю – до масових звільнень. Адже за словами Кирилова, саме під їхнім носом підступні американці «розкидали» Covid-19 в 11-мільйонному Вухані;

самим росіянам, бо саме через «бойових комарів Небензі» незабаром українські бійці передаватимуть їм свій «ВІЛ-привіт»;

дилерам з Москви, адже, зважаючи на переможний брифінг Кирилова, наркотики, під якими протягом року той перебував, закінчилися. А прямі поставки від партнерів з Талібану затримуються.

Навіщо Росія вигадала «американський фашизм»

До речі, Гітлер прийшов до влади у Німеччині рівно 90 років тому. 30 січня 1933 року тодішній президент Німеччини Пауль фон Гінденбург призначив його канцлером.

Вірогідно, саме з цієї нагоди в урядовій газеті Росії опублікували цього ж дня велику статтю про фашизм у… США.

Серед іншого, її автор, путінський юрист Андрій Клішас, написав: «Якщо порівняти конкретні формулювання у промовах лідерів США та лідерів нацистської Німеччини, то неважко побачити схожість сенсових посилів». За версією Клішаса, влада США поширює «ідеологію винятковості» серед населення, щоб заручитися його підтримкою для реалізації «неонацистської зовнішньої політики».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ця стаття не може не дивувати. Досі офіційні представники не виступали з такими масштабними заявами.

Так, з моменту початку війни в Україні російські чиновники часто вдавалися до звинувачень західних країн у нацизмі та фашизмі.

Неодноразово про «фашизм» на Заході вже робив заяви секретар Ради безпеки РФ Патрушев. У травні він сказав, що «неолібералізм колективного Заходу на очах трансформується в ідеологію фашизму, що спрямована на викорінення «русского мира».

Його заступник Медведєв наприкінці грудня в інтерв’ю «Російській газеті» заявив, що «європейські країни несуть відповідальність сьогодні за відродження нацистської ідеології».

Путін прямо не висловлювався на тему фашистської влади в західних країнах, проте неодноразово звинувачував Захід у використанні «неонацизму в Україні» в своїх цілях, а також зазначав, що європейські країни не борються зі спробами відродити фашизм.

Про те, що західні країни підтримують «фашизм в Україні», неодноразово говорили спікер Держдуми Володін, представник МЗС Захарова та інші (не враховуючи пропагандистської обслуги) чиновники, депутати.

Але, щоб так масштабно – обсягом майже 2,4 тисячі слів – на сторінках головної урядової газети РФ (та ще й з посиланням на Орвелла), здається, ніколи.

Якщо виходити з путінського постулату «хто як обзивається, той так і називається», то щонайменше сім ознак Росії – як фашистської держави перерахував торік професор Єльського Університету Тімоті Снайдер. Нагадаємо їх:

Культ одного лідера (Путін);

Культ померлих за щось велике (перемога у Другій світовій війні);

Міф про колишню велич імперії та бажання цю велич повернути;

Потужна машина пропаганди;

Візуальні символи як знак приналежності (Z та V);

Масові заходи на підтримку керманича;

Мова ненависті спрямована на конкретну групу людей.

«Схожість гітлерівської Німеччини та путінської Росії вражають», – констатує Снайдер.

Може, він помиляється і хтось дійсно знайде ознаки культу особистості Байдена у США чи масові заходи на його підтримку? Звісно, ні. Просто путінська безодня, яка вглядається сама в себе, вже відчайдушно шукає власне віддзеркалення й у інших. І не знаходить. Тому просто вигадує його. Хоча б на рівні вирваних з контексту цитат американських президентів і порівняння їх з промовами Гітлера.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усе це є наслідком того самого радянського комплексу меншовартості маленьких ленінградських хлопчиків, які свого часу дуже хотіли американські джинси.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки