Омріяна незалежність Чечні неможлива через економічну залежність від Росії

Лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив Україну і Захід у тому, що вони не допомогли чеченцям воювати за незалежність у 90-і роки. Він стверджує, що нині Чечня не може існувати без Росії, бо сама себе вона тоді не прогодує. Про це прихильник війни РФ проти України заявив у зверненні, коментуючи заяву прем'єра Польщі Матеуша Моравецького про підтримку Ічкерії.

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Нагадаємо, що це проголошена в 90-х роках чеченцями-прихильниками незалежності від Росії держава, яка фактично припинила своє існування під час Другої російсько-чеченської війни.

«Де ви були, коли ми воювали за Ічкерію, коли ми відстоювали незалежність? Чому європейські держави, зокрема Україна, не підтримали нас? І тепер ви вирішили підтримати неіснуючу державу», – висловився Кадиров.

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За його словами, як окрема держава Чечня нібито не може існувати, бо вона «не зможе прогодувати своє населення». Тож, хоч Кадиров і хоче, аби Чечня була незалежною, цьому перешкоджає економічна залежність від Росії.

«Сьогодні, як би ми не хотіли окремої держави, ми ніяк не можемо існувати, бо півтора мільйона населення треба годувати, одягати, взувати. Нам це не потягнути», – пояснив путінський прихвостень.

Таким чином, один із головних стовпів путінського режиму відкрито заявив, що він прагне незалежності Чечні, і єдине, що тримає регіон у складі РФ – це дотації.

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«Ми визначили свою долю, і ми хочемо бути у складі Російської Федерації», – довелося підсумувати Кадирову.

Зауважимо, що Рамзан Кадиров і його батько Ахмат Кадиров під час Першої російсько-чеченської війни (1994 – 1996 рр.) виступили проти РФ, але на початку другої (1999 – 2009 рр.) перейшли на її бік.

Ахмат Кадиров став першим главою відновленої у складі Росії Чеченської республіки, а після його вбивства лідером став Рамзан Кадиров.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив переконання, що Чечня могла б стати незалежною від Росії. Він наголосив, що ця країна протягом століть боролася за свою свободу і заслуговує на неї. Політик загалом підтримав ідею звільнення народів, які нині входять до складу РФ.