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Вплив пропутінських пропагандистів досі не зник: як протистояти

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Вплив пропутінських пропагандистів досі не зник: як протистояти
Росіяни продовжують інформаційні атаки на Україну
фото з відкритих джерел

Дезінформація – це виклик для демократії

Українці наразі повинні боротися не тільки безпосередньо в бойових діях, але й на інформаційному фронті. Атаки РФ там справді потужні – у це вкладається безліч грошей і ресурсів. Однак ми вже можемо побачити, що Кремлю не вдається перемогти. Пропаганда розсипається, Росія стає токсичною в усьому світі. Її виключають з міжнародних організацій, а країни, які раніше підтримували її, відвернулися.

Таку думку висловила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар на заході «Інформаційна безпека: російсько-українська війна виставляє рахунки». Вона зауважила, що українці вже доволі стійкі до пропаганди, яку Кремль транслює, а на міжнародній арені дипломати й різні організації зробили безпрецендентну роботу з руйнування російських наративів.

У свою чергу професор і директор Центру Східної Європи університету імені Марії Кюрі-Склодовської Валентин Балюк зазначає, що є важливою реалізація експертних розробок щодо викликів та загроз, які стоять перед суспільством. Він навів приклад зміни ставлення до Української православної церкви московського патріархату. Тільки зараз в правоохоронних органах тільки почали цікавитися діяльністю церкви, що є дивним, хоча кращим, за ніщо.

Дезінформація – це виклик для демократії. в Україні цей термін досі не визначений на законодавчому рівні. Такі дії, як обмеження діяльності ЗМІ, російської мови, є малоефективним і діяти треба глибше.

«Проблема також у координації і взаємодії між державними органами й інституціями громадянського суспільства. Маємо цілий пул громадських організацій, але не маємо того, що називається синергією», - зазначив автор видань, доктор політичних наук, юрист і аналітик Сергій Балан.

З іншого боку журналісти також мають переглянути свою політику. За словами доцента Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка підполковника Руслана Степанишина, у нас немає системи навчання інформаційній гігієні. Немає достатньо правильної подачі інформації, і у населення формуються завищені очікування від війни.

Також не слід відкидати ідею пропрацювання етносів, які живуть на території Росії. Це допоможе послабити федерацію. Тобто сидіти в захисті більше не можна – Україна має йти в інформаційну атаку.

Важливо також переглянути свої стосунки деяким українським політикам. Зокрема, багатьом відомо, що між секретарем РНБО Олексієм Даніловим й міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком йде певна конкуренція за першість у сфері протидії дезінформації. Насправді це не йде на користь справі. Настав час об'єднувати зусилля.

Нагадаємо, росіяни почали поширювати нову конспірологічну теорію щодо «клонування» українських військових. Так вони можуть дійти до вигадок про створення «капітана України», повідомляє Міноборони України.

Теги: безпека війна навчання населення пропаганда росія Україна українці

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