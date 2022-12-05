Яка роль Німеччини у війні: Шольц послав Путіну чіткий сигнал

Політик зауважив, що світ не повинен дозволити російському президенту досягти своєї мети

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для журналу Foreign Affairs розповів, що Німеччина повинна стати гарантом безпеки у Європі й НАТО захищатиметься від російської агресії. Також він застеріг від нової холодної війни через поділ світу на блоки та закликав спрямувати зусилля на створення нових партнерств.

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«Наше послання Москві дуже ясне: ми сповнені рішучості захищати кожен сантиметр території НАТО від будь-якої можливої агресії», – заявив німецький канцлер.

Дії НАТО, за словами Шольца, не повинні призвести до прямої конфронтації з Росією, але альянс має стримувати подальшу російську агресію.

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«Жорстокий напад Росії на Україну в лютому 2022 року став початком принципово нової реальності […] Коли Путін віддав наказ про напад, він зруйнував європейську та міжнародну архітектуру світу, на створення якої пішли десятиліття. […] Діючи як імперська держава, Росія сьогодні прагне силою перекроїти кордони та знову розділити світ на блоки та сфери впливу», – зазначив політик.

Також Шольц додав, що світ не повинен дозволити російському президенту досягти своєї мети, а «реваншистський імперіалізм Росії має бути зупинений».

«Вирішальна роль Німеччини в даний момент полягає в тому, щоб стати одним з основних постачальників безпеки в Європі, інвестуючи в наші збройні сили, зміцнюючи європейську оборонну промисловість, посилюючи нашу військову присутність на східному фланзі НАТО, а також навчаючи та оснащуючи збройні сили України», – додав урядовець.

Раніше повідомлялося, що Путін розповів Шольцу, навіщо масово бомбить Україну. Диктатор заявив, що обстріли України «стали вимушеною та неминучою реакцією».

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Напередодні Шольц пообіцяв передати Україні більше зброї. Зброя партнерів має дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет. Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.

Нагадаємо, Зеленський обговорив із Шольцем формулу миру.

Зазначимо, що Шольц не виключає подальшу ескалацію війни в України.