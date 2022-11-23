«Мир у Європі залежить від захищеності України». Залужний звернувся до партнерів

Росія завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України

Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного («Х-101/Х-555») і морського базування («Калібр»). Силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також п'ять дронів-камікадзе типу «Ланцет». Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зазначаєтсья, що тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 знищено.

«Сьогодні країна-терорист Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати Збройні сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами», – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач подякував країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, що прикривають небо над Україною. Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.