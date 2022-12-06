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Кулеба висміяв Путіна за поїздку по Кримському мосту (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба висміяв Путіна за поїздку по Кримському мосту (відео)
Кулеба вважає, що амбіції Росії починають зменшуватись
фото скріншот відео

Диктатор Путін на автомобілі Mersedes прокатався через Кримський міст

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висміяв російського диктатора Володимира Путіна після його показових поїздок по Кримському мосту. Він зауважив, що «амбіції Росії починають зменшуватись», написав Кулеба у Тwitter.

«Дев'ять місяців тому Путін прагнув знищити Україну за лічені дні. Сьогодні він із задоволенням їздить на автомобілі по мосту, який сам давно побудував незаконно. Його агресивні амбіції скоротилися. Україна подбає про те, щоб вони і далі зменшувалися, поки не впишуться в кордони Росії», – наголосив очільник МЗС.

До відома, російські пропагандисти 5 грудня показали відео, на якому диктатор Путін на автомобілі Mersedes прокатався через Кримський міст.

Нагадаємо, раніше Банкова висміяла Путіна, який клянчить перемовини в України.

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Теги: відео диктатор Україна Кримський міст Дмитро Кулеба опозиція путін

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