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Путін у відчаї: Науседа попередив про плани Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін у відчаї: Науседа попередив про плани Кремля
Науседа вважає, що Путін може направити всі ресурси та зусилля РФ на ведення війни, ігноруючи соціальні потреби
фото: Delfi

Президент Литви: «Що мене хвилює - це те, що Путін усвідомлює, що був неправий стосовно розрахунків щодо цієї війни»

Російський диктатор Володимир Путін прорахувався щодо війни Росії проти України, тож у відчаї може зараз сконцентрувати максимальні зусилля. Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Лідер росіян у відчаї та може направити всі ресурси та зусилля РФ на ведення війни, ігноруючи соціальні потреби, вважає Науседа

«Що мене хвилює – це те, що Путін усвідомлює, що був неправий стосовно розрахунків щодо цієї війни. Він також у відчаї. Це означає, що він може сконцентрувати усі зусилля та ресурси... Російської Федерації, ігноруючи економічні та соціальні потреби…», – заявив лідер Литви.

Нагадаємо, колишня президентка Литви Даля Грібаускайте вважає некомпетентність країн НАТО однією з причин, що призвели до повномасштабної війни Росії проти України.

До відома, президент Литви Гітанас Науседа оголосив про надання Україні зенітних систем і засобів протиповітряної оборони в межах військової допомоги.

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Теги: путін президент диктатор Литва війна

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