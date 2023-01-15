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Експрезидентка Литви назвала одну з причин війни в Україні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Експрезидентка Литви назвала одну з причин війни в Україні
Даля Грібаускайте — литовська політична діячка, президентка Литви у 2009-2019 роках, перша переобрана на другий термін поспіль на найвищу державну посаду Литви
фото з відкритих джерел

Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте вважає некомпетентність країн НАТО однією з причин, що призвели до повномасштабної війни росії проти України. Про це повідомляє видання LRT.

«Ми не можемо стояти осторонь та дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз, і що ми, країни НАТО, так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за свободу і за життя в Україні», – заявила Грібаускайте напередодні в Сеймі Литви.

Видання також нагадує, що вона неодноразово критикувала занадто повільну реакцію Заходу на російську агресію проти України.

Нагадаємо, Грібаускайте вважає, що самі лише санкції, якими б жорсткими не були, не можуть зупинити Путіна. Експрезидентка Литви закликала НАТО воювати за Україну. Вона підкреслила, що залишаючись у цій війні стороннім спостерігачем Захід фактично стане співучасником того, що роблять російські війська з Україною, та висловила думку, що якщо Путіна не зупинити на Україні – країнам Заходу все одно доведеться воювати, але вже на своїй території.

До слова, Литва оголосила про надання Україні зенітних систем: деталі.

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Теги: війна Литва

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