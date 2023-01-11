Литва оголосила про надання Україні зенітних систем: деталі

Про які саме зенітні системи й засоби ППО йдеться наразі невідомо

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про надання Україні зенітних систем і засобів протиповітряної оборони в межах військової допомоги. Про це Науседа сказав на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів країн «Люблінського трикутника» у Львові.

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«За лічені дні до початку війни ми надавали Україні військову допомогу, зокрема у вигляді (переносних зенітно-ракетних комплексів) Stinger. Сьогодні я привіз добрі новини для України: ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам із цією боротьбою», – заявив Науседа.

Він не уточнив, про які саме зенітні системи й засоби ППО йдеться.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня, провів зустріч у Львові з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Також повідомлялося, що Польща передасть Україні роту танків Leopard.