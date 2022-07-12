Путін зустрінеться із президентами Ірану та Туреччини: деталі

Переговори відбудуться 19 липня

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Тегерану проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та Ірану Ібрагімом Райсі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що переговори відбудуться 19 липня.

Раніше повідомлялося, що візит пройде на тлі обговорення відновлення ядерної угоди. У Росії заявляють, що Іран готовий повернутися до виконання угоди, як тільки США знімуть санкції.

Також відомо, що Іран готується передати Росії безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, що Іран виробив збагачений до 20% уран із використанням складних центрифуг на своїй підземній атомній електростанції «Фордо». Це вкотре порушило ядерну угоду 2015 року, одним із головних пунктів якої було зобов’язання Ірану не збагачувати уран більше ніж до 3,67%.

Збагачений до 20% уран можна використовувати для отримання ядерного палива й у дослідницьких та експериментальних реакторах. Іран переконує, що саме для таких цілей він і виробляється. Натомість уран, збагачений до 90% і більше, дозволяє створювати ядерну зброю.