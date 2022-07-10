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    Путін прагне анексувати Харківщину – ISW

    Окупантам продовжують локалізовані атаки на північний захід від міста Харків і отримують відсіч від ЗСУ - Путін прагне анексувати Харківщину – ISW
    Окупантам продовжують локалізовані атаки на північний захід від міста Харків і отримують відсіч від ЗСУ
    фото: Генштаб

    Кремль хоче повністю або частково захопити Харківську область

    Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російська влада хоче анексувати, крім Донбасу і півдня України, Харківську область.

    Підтримувана Росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є «невід’ємною частиною російської землі», вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.

    Російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів із харківського герба XVIII ст.

    «Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської Росії, які чітко вказують на анексію… і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей чи навіть утримання півдня України», – зазначають аналітики.

    Ключові висновки експертів ISW:

    • Російські війська продовжували безуспішні штурми на північний захід від Слов’янська та вели наступальні дії на схід від Сіверська з району Лисичанська.
    • Окупанти продовжували локалізовані атаки на північний захід від міста Харків, ймовірно, намагаючись захистити російські наземні лінії зв’язку у цьому районі.
    • Загарбники продовжують стикатися з нестачею особового складу і техніки, покладаючись на старі бронетранспортери та запускаючи нові кампанії прихованої мобілізації.
    • Російські війська продовжували висувати умови для анексії Донбасу, Харківської області та півдня України.

    ISW зазначає, що 9 липня російські війська не здобули підтверджених територіальних здобутків біля міста Харкова, але продовжували спроби ймовірних руйнівних атак, щоб перешкодити українським контратакам.

    Нагадаємо, ЗСУ розповіли про «полювання» на півдні.

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    Теги: Харків росія окупанти війна путін прапор Україна уряд влада окупація #stoprussia
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    Путін прагне анексувати Харківщину – ISW