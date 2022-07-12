Путін їде в Іран, щоб обговорити ядерну угоду

У РФ заявляють, що Іран готовий повернутися до виконання ядерної угоди

Іран передасть Росії безпілотники

Російський диктатор Володимир Путін наступного тижня планує робочий візит до Ірану. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що візит пройде на тлі обговорення відновлення ядерної угоди. У Росії заявляють, що Іран готовий повернутися до виконання угоди, як тільки США знімуть санкції.

Також відомо, що Іран готується передати Росії безпілотні літальні апарати.

Зазначимо, що Іран виробив збагачений до 20% уран із використанням складних центрифуг на своїй підземній атомній електростанції «Фордо». Це вкотре порушило ядерну угоду 2015 року, одним із головних пунктів якої було зобов’язання Ірану не збагачувати уран більше ніж до 3,67%.

Збагачений до 20% уран можна використовувати для отримання ядерного палива й у дослідницьких та експериментальних реакторах. Іран переконує, що саме для таких цілей він і виробляється. Натомість уран, збагачений до 90% і більше, дозволяє створювати ядерну зброю.

Нагадаємо, що у липні 2015 року влада Ірану уклала зі США, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Китаєм і Росією так звану ядерну угоду. Вона передбачає низку обмежень для ядерної програми Тегерана в обмін на зняття санкцій із країни.

Проте пізніше на виборах президента США переміг Дональд Трамп, який був запеклим противником цих домовленостей. Він вивів Вашингтон із ядерної угоди й поновив санкції проти Тегерана.

Решта учасників угоди не підтримала це рішення й заявила, що продовжить дотримуватися домовленостей. Натомість Іран у відповідь на дії США почав порушувати угоду та збагачувати уран. Проте сам Іран завжди заперечував намір створити ядерну зброю і каже, що його програма спрямована лише на мирні цілі.



