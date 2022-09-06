Рада звернулася до ЄС із закликом заборонити видачу віз для громадян РФ

Рада звернулася до Євросоюзу із закликом ввести візовий бан для рашистів

Проєкт постанови підтримали 324 народних депутати

Верховна Рада підтримала проєкт постанови, згідно з яким українському парламенту пропонується звернутися до ЄС із закликом ввести заборону на видачу віз для громадян Росії. Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до інститутів Європейського Союзу та країн Європейського Союзу про припинення видачі віз громадянам Російської Федерації підтримали 324 народних депутати.

Варто зауважити, що документ передбачає звернення Ради до ЄС із закликом:

Заборонити видачу туристичних віз росіянам.

Скасувати дію існуючих туристичних віз.

Ввести восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії, який повинен включати в себе повне ембарго на російські енергоресурси і відключення банків країни-агресора від системи SWIFT.

Розслідувати військові злочини російських окупантів і притягнути їх до відповідальності і скликати спеціальний трибунал.

Ввести жорсткі санкції проти «Росатому» і всієї атомної промисловості РФ у відповідь на ядерний шантаж навколо ЗАЕС.

Нагадаємо, 31 серпня міністри закордонних справ європейських країн обговорили заборону на видачу шенгенських віз російським туристам. Неформальна зустріч глав дипломатії в Празі проходить під головуванням Чехії в Раді ЄС.