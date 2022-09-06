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Офіційно: ЄС призупиняє спрощений візовий режим із РФ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Офіційно: ЄС призупиняє спрощений візовий режим із РФ 
«Спрощення візового режиму – це ознака довіри, яку повністю зруйнувала загарбницька війна Росії»
фото з відкритих джерел

«Залізна завіса» для країни-терористки опускається  

Єврокомісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. Рішення повинно вступити в дію від понеділка, 12 вересня. Про це під час пресконференції повідомила комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йоганссон у вівторок, 6 вересня.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи відповідне рішення, наголосила, що з країною-терористкою РФ не може бути жодного бізнесу.  

«З Росією не може бути звичайного бізнесу. Ми пропонуємо повністю призупинити дію угоди ЄС про спрощення візового режиму та не визнавати російські паспорти, видані на окупованих українських територіях. Спрощення візового режиму – це ознака довіри, яку повністю зруйнувала загарбницька війна Росії», – йдеться у дописі політикині.   

Що це означає для громадян РФ:

  • Візовий збір стане дорожчим – він зросте від 35 до 80 євро. 
  • Терміни видачі віз можуть збільшитися до шести місяців. 
  • Довгострокових та багаторазових віз стане значно менше, або взагалі не буде.
  • Країни ЄС планують видавати візи виключно на термін поїздки.

Зауважимо, це рішення є компромісним, оскільки багато країн-членів ЄС заявляли, що якщо росіянам не призупинять видачу віз, то вони зроблять це в односторонньому порядку. 

Нагадаємо, сьогодні Рада звернулася до ЄС із закликом заборонити видачу віз для громадян РФ.

Раніше міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією

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Теги: війна візи росія

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