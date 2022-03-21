Добровільно здав зброю – не потрапив під суд. Нардепи придумали мотивацію для українців

Законодавча ініціатива виникла у зв’язку із триваючою збройною агресією РФ щодо України

Група народних депутатів виступає за внесення змін до статті 263 Кримінального кодексу щодо скасування відповідальності у випадках добровільної здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристрої. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді 20 березня.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що нині будь-якого громадянина України, який добровільно здав зброю або боєприпаси, може бути звільнено від кримінальної відповідальності виключно судом за клопотанням прокурора. Тобто лише після того, як людина отримала статус підозрюваної.

При цьому до клопотання прокурора повинна бути додана письмова згода такої підозрюваної особи на звільнення її від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, нардепи пропонують не застосовувати судову процедуру та не визнавати особу підозрюваною, яка добровільно здала зброю. На думку авторів законопроєкту, це сприятиме збільшенню кількості осіб, які добровільно вивлять бажання здати органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Ця ж ініціатива набуває особливої актуальності у зв’язку із триваючою збройною агресією РФ щодо України, сказано у пояснюваній записці.

Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.