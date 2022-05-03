Рада підготувала заяву про неприпустиме присвоєння Росією перемоги над нацизмом

Депутати зауважують, що РФ повсякчас перекручує історичні події

Парламентарі підготували заяву про неприпустимість присвоєння Росії перемоги над нацизмом. Народні депутати підготували спільну заяву про неприпустимість присвоєння росіянами перемоги над нацизмом. Про це йдеться у тексті постанови на сайті Верховної Ради.

Підготований парламентарями документ спрямований засвідчити роль України у перемозі Антигітлерівської коаліції над нацистською Німеччиною.

Депутати зауважують, що РФ повсякчас перекручує історичні події й намагається присвоїти всі заслуги виключно своєму народу.

«Верховна Рада України заявляє про неприпустимість монополізації Російською Федерацією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала спільним досягненням Антигітлерівської коаліції та визвольних рухів, а сама війна спільною трагедією народів світу», – йдеться у тексті постанови.

Рада також наголошує, що «злочини Російської Федерації в Україні, мають бути зупинені, а російський путінський режим – засуджений, і переможений спільними зусиллями усього цивілізованого світу та само, як нацистська Німеччина».

Після схвалення заяву направлять до національних урядів і парламентів держав, міжнародних організацій та їхніх асамблей.