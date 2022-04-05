Рада хоче приструнити мерів-марнотратників

На 30-й день воєнного стану в Україні, міський голова Рівного Олександр Третяк підписав два розпорядження щодо преміювання працівників

На 30-й день воєнного стану в Україні, міський голова Рівного Олександр Третяк підписав два розпорядження щодо преміювання працівників

Законопроєкт з’явився у Раді після рішення мера Рівного щедро преміювати працівників у час війни

Верховна Рада пропонує внести зміни стосовно преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування. Відповідний законопроєкт у парламенті зареструвала група обранців 3 квітня, передає «Главком».

Політики мають намір внести зміни до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» і запровадити: на період дії воєнного стану орган місцевого самоврядування погоджує преміювання своїх посадових осіб з начальником відповідної обласної військової адміністрації.

Крім цього, протягом 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану таке погодження даватиме голова відповідної обласної державної адміністрації.

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Ініціатива народних депутатів з’явилася як реакція на щедре преміювання працівників Рівненської міської ради. На 30-й день воєнного стану в Україні, 25 березня 2022 року, міський голова Рівного Олександр Третяк підписав два розпорядження щодо преміювання працівників за підсумками роботи за березень.

Згідно з текстом документів, керівники самостійних управлінь, служб та департаментів отримають без відповідного обґрунтування по 180% від посадового окладу, а їхні заступники – по 140% премії. За попередніми підрахунками, загальна сума преміювання працівників становитиме приблизно 2 млн грн, сказано у пояснювальній записці до проєкту закону.

«Факт необґрунтованого використання коштів місцевих бюджетів потребує контролю з боку військових адміністрацій та встановлення обмежувальних заходів для запобіганню таких випадків», – вважають автори законопроєкту.