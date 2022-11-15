Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні

Резолюція ООН – це спроба знайти юридичну основу для відшкодування збитків Україні із заарештованих активів РФ

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував резолюцію ООН про відшкодування збитків Україні з боку Росії, заявивши, що те, що відбувається, нагадує агонію ООН як головного міжнародного інституту з примирення. Про це російський політик написав у Telegram-каналі.

Медведєв назвав резолюцію ООН спробою знайти юридичну основу для використання заарештованих російських активів.

«Англосакси явно намагаються наскребти юридичну основу для крадіжки незаконно заарештованих російських активів», – заявив Медведєв.

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Представник Кремля вважає, що схожі ініціативи мають бути і для виплати збитків, завданих США Кореї, В'єтнаму, Іраку, Югославії та іншим постраждалим від НАТО.

На думку Медведєва, в іншому випадку це нагадує «початок агонії ООН в якості головного міжнародного інституту з примирення».

«Кінець буде болісним для всієї міжнародної спільноти. Проживемо і без такої організації «об'єднаних націй», – написав він.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни.

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Держави ООН, які підтримали документ, визнають, що «Російську Федерацію має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією на порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також будь-якими порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і що вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діяннями».

Також вони визнають необхідність створення у співпраці з Україною «міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України».

Резолюція рекомендує створення членами ООН у співпраці з Україною «міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, заподіяних усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна внаслідок міжнародних протиправних діянь Росії в Україні».

Нагадаємо, Україна представила на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації битків, спричинених російською війною. Проєкт представив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.