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Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
На думку Медведєва, це нагадує початок агонії ООН
фото з відкритих джерел

Резолюція ООН – це спроба знайти юридичну основу для відшкодування збитків Україні із заарештованих активів РФ

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував резолюцію ООН про відшкодування збитків Україні з боку Росії, заявивши, що те, що відбувається, нагадує агонію ООН як головного міжнародного інституту з примирення. Про це російський політик написав у Telegram-каналі.

Медведєв назвав резолюцію ООН спробою знайти юридичну основу для використання заарештованих російських активів.

«Англосакси явно намагаються наскребти юридичну основу для крадіжки незаконно заарештованих російських активів», – заявив Медведєв.

Представник Кремля вважає, що схожі ініціативи мають бути і для виплати збитків, завданих США Кореї, В'єтнаму, Іраку, Югославії та іншим постраждалим від НАТО.

На думку Медведєва, в іншому випадку це нагадує «початок агонії ООН в якості головного міжнародного інституту з примирення».

«Кінець буде болісним для всієї міжнародної спільноти. Проживемо і без такої організації «об'єднаних націй», – написав він.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни.

Держави ООН, які підтримали документ, визнають, що «Російську Федерацію має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією на порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також будь-якими порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і що вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діяннями».

Також вони визнають необхідність створення у співпраці з Україною «міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України».

Резолюція рекомендує створення членами ООН у співпраці з Україною «міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, заподіяних усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна внаслідок міжнародних протиправних діянь Росії в Україні».

Нагадаємо, Україна представила на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації битків, спричинених російською війною. Проєкт представив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Теги: росія ООН Дмитро Медведєв Україна репарації

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