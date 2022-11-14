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Путін дозволив призивати в армію іноземців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін дозволив призивати в армію іноземців
У Росії офіційно дозволили призивати на службу в армії іноземних громадян
фото з відкритих джерел

Путін підписав указ, який допускає службу за призовом у ЗС РФ особам з іноземним громадянством

Російський диктатор Володимр Путін офіційно дозволив призивати на службу в армію іноземних громадян. Про це йдеться у відповідному указі Путіна, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

«Цим положенням визначаються порядок проходження військової служби у мирний час... громадянами, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або посвідку на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави, та іноземними громадянами – у Збройних Силах Російської Федерації», – йдеться у документі, який затвердив диктатор.

Нагадаємо, у Росії мобілізовані влаштували бунт та обматюкали офіцера.

Як повідомлялося, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей. 

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що у Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації. 

Теги: громадянство диктатор Міноборони путін мобілізація

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