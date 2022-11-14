Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ

Путін доручив переписати нормативи постачання армії і привести їх у «відповідність з реальними потребами» армії

Очільник Кремля Володимир Путін призупинив дію держпрограми виробництва зброї РФ, на яку з федерального бюджету за останні 10 років було виділено 20 трлн рублів. Про це повідомляє російське пропагандистське видання «Ведомости» з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерела, на початку листопада 2022-го президент Росії доручив переписати нормативи постачання армії і привести їх у «відповідність з реальними потребами» армії до 14 листопада.

Це фактично зупиняє держпрограму озброєнь Росії, за якою останніми роками проводили закупівлі і фінансували військово-промисловий комплекс. Припинили і розробку нової програми, яку оцінювали в 22 трлн рублів.

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Причиною слугувала поразка армії Росії у війні проти України. Тепер російська влада збирається «переглянути пріоритети».

Як зауважують пропагандистські ЗМІ РФ, за планом, що діяв раніше, до 2020 року частка сучасного озброєння в армії РФ мала зрости до 70%.

Раніше повідомлялось, що кремлівські пропагандисти почали готувати росіян до відступу у Крим.

Також Олексій Резніков заявив, що Україна може повернути Крим без бою на тлі внутрішньої кризи у РФ.

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Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.