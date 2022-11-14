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Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина

Юрій Лящук
glavcom.ua
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
За резолюцію проголосували 94 країни
фото з відкритих джерел

Угорщина підтримала Україну у важливому голосуванні

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни. Про це повідомляє «Главком».

За резолюцію проголосували 94 країни, в тому числі, Туреччина. Проти резолюції висловилися 14 держав: Багами, Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Центрально-Африканська Республіка та Зімбабве.

Ще 73 країни утрималися. Серед них опинився Ізраїль, який не відзначається активною військовою підтримкою України.

Цікаво, що Угорщина, яку вважають тісним партнером Росії, також проголосувала за важливу для України резолюцію.

Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина фото 1

Держави ООН, які підтримали документ, визнають, що «Російську Федерацію має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією на порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також будь-якими порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і що вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діяннями».

Також вони визнають необхідність створення у співпраці з Україною «міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України».

Резолюція рекомендує створення членами ООН у співпраці з Україною «міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, заподіяних усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна внаслідок міжнародних протиправних діянь Росії в Україні».

Нагадаємо, Україна представила на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації битків, спричинених російською війною. Проєкт представив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Теги: росія Україна репарації ООН Туреччина війна Ізраїль Угорщина

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