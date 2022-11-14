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Путін нагородив дружину Кадирова 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін нагородив дружину Кадирова 
Медні Кадировій виплатять пристойну грошову нагороду 
фото з відкритих джерел

Подружжя Кадирових має 12 дітей 

Російський диктатор Володимир Путін уперше присвоїв росіянкам звання «Матір-героїня» і серед нагороджених – дружина очільника Чечні Рамзана Кадирова – Медні Кадирова. Про це свідчить указ, опублікований на порталі правової інформації країни-агресорки.  

Звання «Матір-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали 10 і більше дітей. Воно віднесено до вищих державних звань у РФ.

Путін нагородив дружину Кадирова  фото 1

Жінкам, удостоєним цього звання, виплатять по 1 мільйону рублів (610 тис. грн).

У Кадирових 12 дітей, із них двоє – прийомні. 

До слова, власник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин і Лідер Чечні Рамзан Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність президента РФ Путіна від їхніх сил в Україні. 

Нагадаємо, очільник Чечні Рамзан Кадиров тримає основну частину бійців при собі заради своєї особистої безпеки. 

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Теги: Рамзан Кадиров путін дружина диктатор

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