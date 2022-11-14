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Репарації за війну РФ: Україна представила на Генасамблеї ООН проєкт резолюції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Репарації за війну РФ: Україна представила на Генасамблеї ООН проєкт резолюції
Кислиця наголосив, що Росія зруйнувала майже половину українських електромереж та інженерних комунікацій
фото: ukraineun.org

Кислиця: «Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні» 

Україна представила на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації битків, спричинених російською війною. Проєкт представив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє «Укрінформ».

«Пропозиція, яка сьогодні перед вами, є проголошенням того, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності створення конкретного механізму відшкодування збитків, який вдихне життя в цю декларацію», – заявив Кислиця.

За його словами, документ містить заклик до держав-членів об'єднатися і створити легітимну міжнародну інфраструктуру для подолання наслідків російської агресії проти України, фіксації доказів звірств і «збереження надії на справедливість для мільйонів тих, чиє життя назавжди змінилося через імперські амбіції маленького правителя великої країни».

Кислиця нагадав, що реагуючи на наслідки іракського вторгнення в Кувейт, Рада Безпеки ООН у 1991 році ухвалила низку резолюцій, відповідно до яких було створено комісію та фонд для відшкодування збитків, спричинених війною. Проте РФ не дала б змоги ухвалити таке рішення в Радбезі щодо своєї війни в Україні, користуючись правом вето, констатував дипломат.

«Росія віддає перевагу безкарності перед відповідальністю, і коли справа доходить до процесу в Раді Безпеки, вона знає лише дві речі – брехня і право вето», – заявив він.

Постпред наголосив, що Росія зруйнувала майже половину українських електромереж та інженерних комунікацій, залишивши мільйони українців без світла, води та опалення напередодні зими. «Звірства, скоєні росіянами на окупованих територіях: убивства, зґвалтування, катування, примусова депортація, мародерство, – промовляють самі за себе», – зазначив він, додавши, що мільйони українців були змушені покинути свої домівки й шукати притулку.

Закликаючи підтримати резолюцію, Кислиця наголосив, що не просить «ставати на чийсь бік». «Ми впевнені, що ви всі на боці Статуту ООН, його цілей і принципів, на боці міжнародного права», – сказав український дипломат.

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України.  Противник намагається утримати тимчасово захоплені території,  продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

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Теги: росія ООН опалення Україна депортація зґвалтування Кувейт репарації

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