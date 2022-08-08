РФ не дозволятиме США інспектувати свою ядерну зброю 

Раніше Путін продовжив дію договору до 5 лютого 2026 року

Інспекції були частиною договору про скорочення стратегічного ядерного озброєння

Росія 8 серпня повідомила США, що тимчасово відмовляється від інспекцій своєї ядерної зброї в рамках двостороннього Договору про скорочення стратегічного ядерного озброєння. Про це повідомило міністерство закордонних справ РФ.

МЗС РФ з цієї нагоди опублікувало відповідну «Заяву щодо ситуації з Договором про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО)».

«8 серпня 2022 року Російська Федерація офіційно інформувала дипломатичними каналами Сполучені Штати Америки про те, що наша країна тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об'єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором. Це вилучення також поширюється на об'єкти, де можуть проводитися передбачені договором покази», – йдеться в заяві.

Двосторонній договір між Росією та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь передбачає скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів. Він діє з 1991 року. 29 січня 2021 року президент РФ Володимир Путін вкотре продовжив дію договору до 5 лютого 2026 року.

Нагадаємо, РФ не раз погрожувала застосувати ядерну зброю. Тим часом американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер упевнений, що Росія не стане використовувати проти України ядерну зброю – як стратегічну, так і тактичну.

Нещодавно стало відомо, що ООН закликає повністю знищити ядерну зброю у світі.