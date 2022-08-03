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Україна попереджає: ризик ядерної катастрофи в Європі зростає

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:54 glavcom.ua
Україна попереджає: ризик ядерної катастрофи в Європі зростає
РФ створює безпрецедентні ядерні загрози для України та далеко за її межами
фото з відкритих джерел

Москва поводиться, як мавпа з ядерною гранатою, а світова спільнота є свідком того, як виникає ядерний тероризм

Росія загрожує сьогодні міжнародній безпеці, вдаючись до атак на ядерні об'єкти, розташовані на території України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький на заході «Ситуація з ядерною безпекою в Україні: загрози міжнародній безпеці у зв'язку із захопленням ядерних об'єктів російською федерацією», що відбувся в ООН, передає Укрінформ.

Захід відбувся в рамках конференції, присвяченої Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

«Від самого початку російської війни збройні сили РФ завдають невибіркових ударів по інфраструктурі України, включаючи критично важливі об'єкти, створюючи тим самим безпрецедентні ядерні загрози для нашої країни та далеко за її межами», – сказав Точицький.

За його словами, «Москва поводиться, як мавпа з ядерною гранатою», а світова спільнота є свідком того, як виникає ядерний тероризм, спонсорований державою, що володіє ядерною зброєю – Російською Федерацією.

Український дипломат констатував, що повномасштабне російське вторгнення показало нездатність міжнародних організацій дати адекватну відповідь на нові виклики і ядерні ризики, пов'язані з війною. Зокрема, МАГАТЕ досі не розробило плану дій на випадок, якщо атомна електростанція опиниться під обстрілом.

Точицький розповів про «варварські напади» на Чорнобильську АЕС та на найбільшу в Європі атомну електростанцію в Енергодарі.

«Вперше в історії цивільні ядерні об'єкти стали фактором тактики ведення війни», – зазначив він, зауваживши, що РФ використовує ядерні об'єкти в Україні як плацдарм для атак на українські військові та цивільні об'єкти, а також як склади для боєприпасів.

«Термін «загроза» став домінуючим у процесі розгляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, – додав Точицький. – Ризик великої техногенної ядерної катастрофи в Європі зростає».

Нагадаємо, виступаючи в ООН, Точицький закликав закрити небо над атомними станціями в Україні.

Раніше повідомлялося, що ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.

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Теги: війна росія ядерна зброя небезпека АЕС Україна ООН тероризм

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