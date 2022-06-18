Окупанти вивезли до Росії полонених командирів «Азова», – ЗМІ

Командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій»

Співробітники спецпідрозділів вивезли з «ДНР» на територію РФ Святослава Паламара та Сергія Волинського

Заступник командира «Азова» Святослав Паламар (позивний «Калина») та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина»), яких тримали у полоні в Маріуполі, етаповані на територію Російської Федерації. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Повідомляється, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».

«Співробітники спецпідрозділів вивезли з «ДНР» на територію РФ Святослава Паламара та Сергія Волинського для проведення з ними слідчих дій. Також до Росії були етаповані інші офіцери різних українських підрозділів», – сказав співрозмовник агентства.

Він не уточнив, у який регіон РФ і командири яких українських підрозділів ще були етаповані.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Серед усіх тіл, які тоді Росія передала із «Азовсталі» Україні, тільки третина належить бійцям полку «Азов». Тіла будуть ідентифікувати за експертизою ДНК.

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

14 червня в Запорізькій області відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців «Азовсталі» для гідного їх поховання.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську.

Нагадаємо, 16 березня в полон окупантів потрапила Юлія Паєвська Тайра – відомий волонтер, парамедик, яка вісім років рятувала життя військових та мирних мешканців на Донбасі.

Читайте також: