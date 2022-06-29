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    Події в Україні

    Стало відомо, скількох українських мерів викрали окупанти

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    28 червня окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва - Стало відомо, скількох українських мерів викрали окупанти
    28 червня окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва

    Наразі з російського полону звільнено 26 мерів та 23 місцевих посадовці

    Від початку повномасштабного російської війни окупанти викрали українських 55 посадовців, з яких 30 – мери міст. Про це повідомляє Асоціація міст України.

    «Ворог продовжує тиснути на представників місцевого самоврядування, погрожуючи їм та членам їхніх сімей, викрадає мерів та інших керівників місцевої влади з метою примусити до співпраці», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що Асоціація міст України постійно докладає максимальних зусиль до звільнення полонених мерів та представників місцевого самоврядування, закликає долучитися міжнародних партнерів.

    Наразі звільнено 26 мерів та 23 місцевих посадовці.

    Сьогодні у російському полоні залишаються чотири мери та інші представники місцевого самоврядування.

    Нагадаємо, 28 червня російські окупанти забрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

    Рашисти визнали викрадення Колихаєва і назвали це «нейтралізацією».

    Раніше окупанти викрадали міського голову міста Берислав на Херсонщині.

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    Теги: росія окупанти війна мер Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Стало відомо, скількох українських мерів викрали окупанти