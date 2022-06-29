Стало відомо, скількох українських мерів викрали окупанти

Наразі з російського полону звільнено 26 мерів та 23 місцевих посадовці

Від початку повномасштабного російської війни окупанти викрали українських 55 посадовців, з яких 30 – мери міст. Про це повідомляє Асоціація міст України.

«Ворог продовжує тиснути на представників місцевого самоврядування, погрожуючи їм та членам їхніх сімей, викрадає мерів та інших керівників місцевої влади з метою примусити до співпраці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Асоціація міст України постійно докладає максимальних зусиль до звільнення полонених мерів та представників місцевого самоврядування, закликає долучитися міжнародних партнерів.

Наразі звільнено 26 мерів та 23 місцевих посадовці.

Сьогодні у російському полоні залишаються чотири мери та інші представники місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 28 червня російські окупанти забрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

Рашисти визнали викрадення Колихаєва і назвали це «нейтралізацією».

Раніше окупанти викрадали міського голову міста Берислав на Херсонщині.

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