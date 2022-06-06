Стало відомо, скільки українських бійців із «Азовсталі» перебуває у російському полоні
У полоні більше ніж 2,5 тисячі героїв, які були на «Азовсталі»
У російському полоні перебувають більше ніж 2,5 тисячі українських бійців, які перебували на заводі «Азовсталь». Їх визволенням зараз займається головне управління розвідки Міноборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам.
«Там більше, ніж 2,5 тисячі. Точніше сказати складно... Це не та кількість людей, яка виходила з «Азовсталі», коли цим займався наш бік... Але питання був – чи більше там людей з «Азовсталі», військових, у принципі, у них перебуває в полоні? Я вважаю, що більше», – розповів Зеленський.
Президент зазначив, що російській стороні невигідно застосовувати тортури проти українських захисників з «Азовсталі», оскільки вони стали «публічними полоненими».
Також Зеленський заявив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й представників «ДНР» щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритись на цьому.
Нагадаємо, понад 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблокованого російськими загарбниками заводу «Азовсталь».
Президент України Володимир Зеленський заявив, що до перемовин про виведення українських бійців з «Азовсталі» залучалися лідери Франції, Туреччини, Ізраїлю і Швейцарії. Після виведення українських військових з «Азовсталі», згідно з домовленостями, вони очікуватимуть на обмін.
Водночас станом на сьогодні рідні українських військовослужбовців, захоплених російськими військами або зниклих безвісти після захисту заводу «Азовсталь» у Маріуполі, розповіли, що вони мало або зовсім не мають інформації про місцеперебування їхніх близьких.