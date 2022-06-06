Стало відомо, скільки українських бійців із «Азовсталі» перебуває у російському полоні

У російському полоні перебувають більше ніж 2,5 тисячі українських бійців, які перебували на заводі «Азовсталь». Їх визволенням зараз займається головне управління розвідки Міноборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам.

«Там більше, ніж 2,5 тисячі. Точніше сказати складно... Це не та кількість людей, яка виходила з «Азовсталі», коли цим займався наш бік... Але питання був – чи більше там людей з «Азовсталі», військових, у принципі, у них перебуває в полоні? Я вважаю, що більше», – розповів Зеленський.