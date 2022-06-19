Рашисти змушували полонених читати життєписи Сталіна та співати пісні Газманова

Окрім «звичних» фізичних тортур, полонених піддавали психологічним

До Миколаєва прибули п'ятеро українців, звільнених з полону за обміном. Четверо з них провели у полоні 109 днів. Це працівники стайні та пилорами з-під Гостомеля. Їх вивезли спочатку до Гомеля, потім до Курська, а звідти до Севастополя. Всі вони – цивільні. Але це не врятувало їх від тортур та знущань.

Кореспондент Центру стратегічних комунікацій поспілкувався з ними одразу після звільнення.

Окрім «звичних» фізичних тортур, полонених піддавали психологічним. Вітати тюремних наглядачів треба було піонерським салютом. Їх змушували читати та переказувати радянські книжки – про піонерів-героїв та життєписи Сталіна.

Вивчати та співати російський гімн, а також цілий набір російських пісень: «Мы – русские, с нами Бог!», «Дядя Вова, мы с тобой» та пісні Газманова.

Інколи співати доводилося до шести годин поспіль. Якщо хтось погано співав, били або змушували присідати 150 разів.

Раніше повідомлялося, що координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.

Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.