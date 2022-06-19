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    Події в Україні

    Рашисти змушували полонених читати життєписи Сталіна та співати пісні Газманова

    Інколи полоненим доводилося співати до шести годин поспіль - Рашисти змушували полонених читати життєписи Сталіна та співати пісні Газманова
    Інколи полоненим доводилося співати до шести годин поспіль
    фото: Центру стратегічних комунікацій/Telegram

    Окрім «звичних» фізичних тортур, полонених піддавали психологічним

    До Миколаєва прибули п'ятеро українців, звільнених з полону за обміном. Четверо з них провели у полоні 109 днів. Це працівники стайні та пилорами з-під Гостомеля. Їх вивезли спочатку до Гомеля, потім до Курська, а звідти до Севастополя. Всі вони – цивільні. Але це не врятувало їх від тортур та знущань.

    Кореспондент Центру стратегічних комунікацій поспілкувався з ними одразу після звільнення.

    Окрім «звичних» фізичних тортур, полонених піддавали психологічним. Вітати тюремних наглядачів треба було піонерським салютом. Їх змушували читати та переказувати радянські книжки – про піонерів-героїв та життєписи Сталіна.

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    Рашисти змушували полонених читати життєписи Сталіна та співати пісні Газманова
    Рашисти змушували полонених читати життєписи Сталіна та співати пісні Газманова
    Рашисти змушували полонених читати життєписи Сталіна та співати пісні Газманова
    Рашисти змушували полонених читати життєписи Сталіна та співати пісні Газманова

    Вивчати та співати російський гімн, а також цілий набір російських пісень: «Мы – русские, с нами Бог!», «Дядя Вова, мы с тобой» та пісні Газманова.

    Інколи співати доводилося до шести годин поспіль. Якщо хтось погано співав, били або змушували присідати 150 разів.

    Раніше повідомлялося, що координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.

    Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.

    Теги: росія окупанти війна полон українці Україна президент окупація час звільнення гімн #stoprussia
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    Рашисти змушували полонених читати життєписи Сталіна та співати пісні Газманова