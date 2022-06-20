Росія назвала місце, куди етапувала полонених командирів «Азова»

У руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі»

Окупанти вивезли командирів «Азова» на свою територію нібито для «слідчих дій»

Заступник командира «Азова» Святослав Паламар (позивний «Калина») та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина») наразі перебувають у СІЗО «Лефортово» у Москві. Про це повідомляє російське агентство ТАСС, посилаючись на джерело в правоохоронних органах РФ.

«Наразі кілька людей з командирів «Азова», які потрапили в полон під час штурму Маріуполя, доставлені в «Лефортово», – йдеться в повідомленні.

РосЗМІ не вказує, про кого саме йдеться.

Нагадаємо, раніше пропагандистські видання РФ повідомили, що Святослав Паламар і Сергій Волинський етаповані на територію Російської Федерації.

Вказувалося що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Серед усіх тіл, які тоді Росія передала із «Азовсталі» Україні, тільки третина належить бійцям полку «Азов». Тіла будуть ідентифікувати за експертизою ДНК.

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

14 червня в Запорізькій області відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців «Азовсталі» для гідного їх поховання.