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Родичі Путіна та Лукашенка. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Родичі Путіна та Лукашенка. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ
Нова Зеландія запроваджує новий пакет санкцій проти РФ
фото з відкритих джерел

Нова Зеландія продовжує демонструвати підтримку Україні, яка протистоїть російській агресії

Очільниця міністерства закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила про запровадження нових персональних санкцій проти 22 громадян РФ і Білорусі. Про це повідомляє офіційний сайт уряду Нової Зеландії.

Під обмеження, серед інших, потрапили дочки російського диктатора Володимира Путіна, члени родини речника Кремля Дмитра Пєскова та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Вперше Нова Зеландія запровадила санкції проти політичної й економічної еліти Росії у березні цього року. Подальші санкції були введені у травні й у вересні. Наразі санкції спрямовані проти 22 представників еліти Російської Федерації, які підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну і були нагороджені за свою лояльність багатством і впливом», – зазначається у повідомленні.

Уточнюється, що цього разу під санкції потрапили доньки Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти прессекретаря Пєскова, а сам він вже під санкціями, голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, а також дружина та син президента Білорусі Олександра Лукашенка, сам він вже під санкціями.

Окрім фізичних осіб, цього разу під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для Росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання.

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила про нові санкції проти прихильників вторгнення Росії до України. До списку увійшли компанії та приватні особи, які працюють у російському секторі оборони та безпеки – всього 14 осіб та сім юридичних осіб. До них входять керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени неонацистських воєнізованих формувань, пов'язаних з групою найманців «Вагнера». 

Також 11 жовтня Нова Зеландія оголосила про розширення санкції проти Росії. Санкції було запроваджено проти ще 51 росіянина і 24 посадових осіб, пов'язаних з окупованими РФ територіями України.

27 вересня Нова Зеландія додала до списку санкцій ще 19 громадян Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. Під санкції потрапили федеральні міністри, непостійні члени Ради безпеки Росії, родичі російського диктатора Володимира Путіна та лідер Чечні Рамзан Кадиров.

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