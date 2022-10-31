Неонацисти з групи «Вагнера». Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

Загалом під санкції потрапили 14 фізичних та сім юридичних осіб

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила про нові санкції проти прихильників вторгнення Росії до України. До списку увійшли компанії та приватні особи, які працюють у російському секторі оборони та безпеки – всього 14 осіб та сім юридичних осіб.

«До них входять керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени неонацистських воєнізованих формувань, пов'язаних з групою найманців «Вагнера», – йдеться в пресрелізі уряду Нової Зеландії.

Також, зазначається в документі, під санкції потрапили російські дезінформаційні агентства, серед яких інформагентство «ІнфоРос» і портал NewsFront, що базується в окупованому Криму.

«Російська Федерація несе відповідальність за порушення суверенітету і територіальної цілісності України, що є серйозним порушенням міжнародного права. Нова Зеландія особливо занепокоєна нещодавніми атаками Росії, спрямованими проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в містах по всій Україні», – наголосила Магута.

Нагадаємо, 11 жовтня Нова Зеландія оголосила про розширення санкції проти Росії. Санкції було запроваджено проти ще 51 росіянина і 24 посадових осіб, пов'язаних з окупованими РФ територіями України.

27 вересня Нова Зеландія додала до списку санкцій ще 19 громадян Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. Під санкції потрапили федеральні міністри, непостійні члени Ради безпеки Росії, родичі російського диктатора Володимира Путіна та лідер Чечні Рамзан Кадиров.