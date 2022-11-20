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Україну відвідав міністр оборони Нової Зеландії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україну відвідав міністр оборони Нової Зеландії
Міністр у Києві вшанував пам'ять загиблих українських захисників та провів переговори з Резніковим
фото: Reuters

Міністр Енаре: «Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України»  

Україну відвідав міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим. Про це повідомляє пресслужба уряду Нової Зеландії.

Міністр у Києві вшанував пам'ять загиблих українських захисників та провів переговори з Резніковим. «Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що наша підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії є непохитною», – заявив Енаре.

Він зазначив, що Нова Зеландія нещодавно продовжила місію з навчання українських бійців у Великій Британії до липня 2023 року. Минулого тижня країна заявила, що відправить до Британії ще 66 своїх військовослужбовців для допомоги в навчанні українських солдатів.

Також Енаре під час свого європейського турне відвідав Польщу, де провів зустріч з міністром оборони Маріушем Блащаком.

За даними уряду, Нова Зеландія від початку повномасштабного вторгнення РФ ввела санкції проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб, а також надала понад 60 млн новозеландських доларів (37 млн доларів США) допомоги.

Раніше міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила про нові санкції проти прихильників вторгнення Росії до України. До списку увійшли компанії та приватні особи, які працюють у російському секторі оборони та безпеки – всього 14 осіб та сім юридичних осіб. Також повідомлялося, що на війні в Україні загинув боєць із Нової Зеландії.

Нагадаємо, 19 листопада в Україну приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. 

                         

Теги: міністр навчання переговори санкції Нова Зеландія Олексій Резніков

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