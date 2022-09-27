Кадиров та родичі Путіна. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ

Загалом Нова Зеландія запровадила санкції проти понад тисячі фізичних та юридичних осіб із Росії

Нова Зеландія додала до списку санкцій ще 19 громадян Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. Про це повідомила міністерка закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута.

Очільниця дипломатичного відомства Нової Зеландії зазначила, що під нові санкції потрапили федеральні міністри, непостійні члени Ради безпеки Росії, родичі російського диктатора Володимира Путіна та лідер Чечні Рамзан Кадиров.

За словами Махути, ці люди входять до оточення Путіна та використали своє становище, щоб загрожувати суверенітету та територіальній цілісності України.

Глава МЗС Нової Зеландії назвала порушенням основних норм міжнародного права псевдореферендуми, які Росія проводить на окупованих територіях України.

Як зазначається, закон про санкції проти Росії дозволяє уряду Нової Зеландії заморожувати активи, запроваджувати заборони на поїздки чи фінансові операції. На сьогодні Веллінгтон ввів санкції проти понад тисячі фізичних та юридичних осіб із Росії.

Зазначимо, що Нова Зеландія надає військову допомогу Україні. Для Збройних сил України ця держава передала 1066 бронежилетів, 473 шоломи, 571 маскувальний жилет та ремені.

Також Веллінгтон виділив 21,1 млн новозеландських доларів ($12 млн) на військове фінансування, 8 млн новозеландських доларів ($4,5 млн) на гуманітарну підтримку та 2,3 млн новозеландських доларів ($1,3 млн) на юридичну та адміністративну підтримку Міжнародного кримінального суду та управління верховного комісара з прав людини.

Нагадаємо, на початку серпня влада Нової Зеландії розшила санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Запроваджені заходи будуть діяти проти низки підприємств ВПК, компаній «СоГаз» та «РЖД».

До слова, 15 вересня стало відомо, що США запровадили санкції проти голови Чечні Рамзана Кадирова та його родини, а також низки громадян України, які активно співпрацюють із російськими окупантами. Загалом під нові санкції потрапили 22 особи і дві компанії.