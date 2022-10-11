Нова Зеландія ввела санкції проти 51 росіянина та 24 посадових осіб

Нова Зеландія розширила санкції проти Росії. Про це заявила глава міністерства закордонних справ (МЗС) країни Нанайя Махут в ефірі 1News.

Маут повідомила, що Нова Зеландія вводить санкції проти ще 51 росіянина і 24 посадових осіб, пов'язаних з окупованими РФ територіями України.

Серед тих, хто потрапив під санкції, – російський сталеливарний мільярдер Олександр Абрамов і члени його родини, а також компанія Evraz, акціонером якої він є. Зазначається, що Абрамову було заборонено в'їзд до Нової Зеландії.

Завдяки доповненням кількість санкцій Нової Зеландії проти фізичних та юридичних осіб перевищила 1000.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.