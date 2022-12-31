Росія маніпулює інформацією щодо запасу високоточних ракет – розвідка

Юсов пояснив, що окупанти виготовляють «Калібри» та одразу ж використовують їх для терористичних атак по Україні

Російські запаси високоточного озброєння вже значною мірою витрачені. Для атак по Україні ворог використовує ракети, які нещодавно виготовив. Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«РФ відчуває дефіцит, але все одно намагається робити вигляд, ніби має багато запасів. Якщо говоримо про можливість виробляти й поповнювати ці запаси – то вони не відповідають потребам на фронті», – вказав він.

Юсов пояснив, що окупанти виготовляють «Калібри» та одразу ж використовують їх для терористичних атак по енергетичній інфраструктурі, щоб підтримати психологічну операцію й переконати у наявності великих запасів високоточного озброєння.

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«Але вони не зможуть завдавати масовані удари в такому темпі. Всі ракети відразу з конвеєра йдуть на фронт. А стратегічні запаси закінчуються, ці запаси становлять вже менше 30% від загальної кількості», – підсумував розвідник.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що деякі ракети, які Росія використовує під час обстрілів по території України, йдуть фактично з конвеєра.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, на скільки ракетних атак ще спроможна Росія.