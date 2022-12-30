У Росії загадково помер генконструктор нових ракет-носіїв «Ангара»

Нещодавно помер голова компанії з виробництва носіїв для «Калібрів»

У Російській Федерації знову загадкова смерть – помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв «Ангара» Володимир Нестеров. Про це передають росЗМІ.

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Раніше Нестеров очолював Центр Хруничева – з 2005 по 2012 рік. Після того, як залишив цю посаду, вів проект створення ракети-носія «Ангара», яка була запущена у 2014 році.

Нестеров помер у віці 73 років. Про причини його смерті поки що нічого не відомо. Проте зазначається, що вона дуже схоже на таку саму загадкову смерть Олександра Бузакова, на підприємстві якого створювали підводні човни-носії крилатих ракет «Калібр».

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Нагадаємо, що у Росії гинуть люди, які надто багато знали про фінанси та військові таємниці Кремля та оточення Путіна.

Зокрема, 26 грудня в Індії загадково загинув депутат-єдинорос Павло Антонов. Він був найбагатшим членом держдуми та відзначив у розкішному готелі Odisha 65-річний ювілей. А за 4 дні до трагедії в цьому ж готелі було знайдено мертвим Володимира Біденова (61 рік), компаньйона Антонова.

30 січня під пітером у селищі Ленінський (де живуть топ-менеджери «Газпрому») знайшли мертвим Леоніда Шульмана (60 років) – голову транспортної служби «Газпром інвест». 25 лютого у цьому ж селищі знайшли труп Олександра Тюлякова (61 рік), заступника гендиректора ЄРЦ «Газпрому» з корпоративної безпеки.

18 квітня у Москві було вбито Владислава Аваєва (51 рік), віце-президента «Газпромбанку». У квартирі поліція також виявила тіла його дружини Олени та дочки Марії.

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20 квітня в Іспанії, на розкішній віллі в місті Льорет-де-Мар, виявили трупи Сергія Протосені (55 років), заступника голови ради директорів компанії «Новатек», його дружини та дочки.

14 вересня на дальньому сході помер владимир Сунгоркін (68 років) головний редактор пропагандистської газети «Комсомольська правда».

24 грудня пішов із життя Олександр Бузаков (67 років), земляк Путіна, який 10 років керував «Адміралтейськими верфями», де випускали підводні човни, з яких «Калібри» летіли в Україну.

25 грудня у госпіталі імені Бурденка помер екс-главком сухопутними військами Росії генерал армії Олексій Маслов (69 років).