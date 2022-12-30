Столтенберг назвав найкоротший шлях до миру

Генсек НАТО: «Військова підтримка України – найшвидший шлях до миру»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Німеччину та інші країни альянсу продовжити постачання зброї Україні. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому агентству Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України – найшвидший шлях до миру», – заявив Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що російський диктатор Володимир Путін має бути переконаний, що він не досягне своєї мети – взяти під контроль Україну. Тоді може з'явитися мирне переговорне рішення, яке забезпечить виживання України як незалежної демократичної держави.

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Відповідаючи на запитання, чи нададуть Україні ракети середньої дальності, Столтенберг сказав, що між союзниками і з Україною ведеться постійний діалог щодо конкретних систем. Він також нагадав, що раніше союзники по НАТО вже надавали Україні системи озброєння великої дальності, такі як ракетні комплекси Himars, далекобійну артилерію та безпілотники.

Щодо дискусії про постачання німецьких основних бойових танків та комплексів Patriot в Україну, генсек НАТО повідомив, що відбулися хороші консультації з цих питань в НАТО та у форматі «Рамштайн» під головуванням США.

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.