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Новий шантаж Лукашенка. Історія з ракетою на території Білорусі отримала продовження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий шантаж Лукашенка. Історія з ракетою на території Білорусі отримала продовження
У Білорусі впала ракета
Беларускі Гаюн

Білорусь: «Ми розглядаємо дві версії: несправність ракети або це навмисна провокація ЗСУ» 

У Білорусі вже заявили, що ракета, що впала вчора в Брестській області, може бути «навмисною провокацією України». Про це повідомляє міноборони країни.

«Бойові розрахунки відпрацювали штатно. Проте щодо даного інциденту залишаються запитання. Ми розглядаємо дві версії: несправність ракети або це навмисна провокація Збройних сил України», – заявили в міноборони.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко не одноразово їздив до російського диктатора Володимира Путіна. Ймовірно, таким чином вони хочуть залякати Україну, щоб схилити до капітуляції чи мирних переговорів на умовах Росії.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по України 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Її уламки були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню.

Раніше повідомлялося, політ ракети на територію Білорусі, схожий на недавній інцидент в Польщі, коли ракета полетіла не в тому напрямку.

Міноборони заявило, що Україна готова провести об'єктивне розслідування падіння ракети в Білорусі за участю міжнародних експертів, але не виключає, що Росія могла організувати провокацію

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Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна

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