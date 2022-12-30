Новий шантаж Лукашенка. Історія з ракетою на території Білорусі отримала продовження

Білорусь: «Ми розглядаємо дві версії: несправність ракети або це навмисна провокація ЗСУ»

У Білорусі вже заявили, що ракета, що впала вчора в Брестській області, може бути «навмисною провокацією України». Про це повідомляє міноборони країни.

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«Бойові розрахунки відпрацювали штатно. Проте щодо даного інциденту залишаються запитання. Ми розглядаємо дві версії: несправність ракети або це навмисна провокація Збройних сил України», – заявили в міноборони.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко не одноразово їздив до російського диктатора Володимира Путіна. Ймовірно, таким чином вони хочуть залякати Україну, щоб схилити до капітуляції чи мирних переговорів на умовах Росії.

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Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по України 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Її уламки були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню.

Раніше повідомлялося, політ ракети на територію Білорусі, схожий на недавній інцидент в Польщі, коли ракета полетіла не в тому напрямку.

Міноборони заявило, що Україна готова провести об'єктивне розслідування падіння ракети в Білорусі за участю міжнародних експертів, але не виключає, що Росія могла організувати провокацію.