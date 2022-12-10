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США та Британія обурені засіданням Радбезу ООН, яке скликала РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
США та Британія обурені засіданням Радбезу ООН, яке скликала РФ
Представник США в ООН заявив, що РФ марнує час Радбезу і поширює вигадки про Україну
фото ілюстративне

Представник США вважає, що Радбез ООН має розглядати на засіданнях не вигадані звинувачення Росії, а її агресії проти України

Постійний представник США при ООН посол Річард Мілс заявив, що Росія марнує час Ради безпеки ООН скликаючи її через свої вигадки про Україну. Про це він заявив під час засідання Радбезу, передає «Укрінформ».

Представник США вважає, що питання, по якому Росія скликала засідання Радбезу ООН, про начебто незаконні потоки західних озброєнь з України, є черговою теорією змови, яку Москва прагне поширити, аби відвернути увагу від власних порушень.

«Це Росія цинічно скликала цю зустріч, заявивши про існування незаконної змови з поставками зброї з України, однак де-факто інші країни за цим столом звернули увагу, що саме РФ причетна до нелегальної оборудки з іранськими БПЛА, переданими у Росію в порушення резолюції №2231 РБ ООН», – заявив представник США.

Дипломат наголосив, що Росія продовжує застосовувати іранські дрони проти мирних міст, цивільної інфраструктури в Україні, що також призводить до жертв серед мирних громадян.

«Ми не бачили жодних достовірних доказів перенаправлення (з України – ред.) озброєння, наданого США», – підкреслив Міллс.

Він зазначив, що Росія послідовно намагається відволікти увагу світової спільноти від своєї агресивної війни проти України на вигадані фікції. Це було, зокрема, коли РФ намагалася перевести увагу на вигадану «брудну бомбу», яку начебто готувала Україна; на міфічну «біологічну зброю», яка мала бути перенесена з України птахами й комахами. Це було спростовано Радбезом й відповідними авторитетними міжнародними органами, підкреслив представник США.

Він підкреслив, що Рада Безпеки повинна розглядати не винесене Росією питання про постачання західної зброї в Україну, яка протистоїть агресивній війні кремля, а, власне, саму агресію РФ проти України.

Разом з тим представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Росія скликала засідання Радбезу для обговорення постачань озброєнь Україні, але при цьому сама отримує зброю з Ірану і шукає в інших країнах.

«Іронія, з огляду на тему цього засідання, полягає в тому, що Росія веде війну, у тому числі із застосуванням зброї, отриманої з Ірану в порушення резолюції 2231 і майже напевно намагається знайти зброю в інших країнах, на які не поширюються санкції, таких, як Північна Корея, оскільки її власні запаси скорочуються», – зауважила Вудворд.

За її словами, Велика Британія пишається підтримкою, яку надає українському народові, – військовою, гуманітарною, у відновленні критично важливої інфраструктури, зруйнованої російськими атаками.

Нагадаємо, усі попередні засідання Радбезу, які стосувались українського питання, закінчувались фіаско для Росії.

Так, на одному із засідань представник Албанії заявив, що Росія відверто завантажує Раду безпеки ООН безглуздими пропагандистськими заявами, жодна з яких не виявляється правдою. 

Теги: росія США зброя Радбез ООН Україна озброєння Москва

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