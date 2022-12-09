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Заступник генсека ООН Гріффітс відвідає Україну: дата візиту

Альона Боженко
glavcom.ua
Заступник генсека ООН Гріффітс відвідає Україну: дата візиту
Заступник генерального секретаря ООН відвідає Україну
фото із відкритих джерел

Гріффітс зі своєю делегацією відвідає Київ, проведе низку запланованих зустрічей

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс із 12 по 15 грудня відвідає Україну. Про це повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає «Інтерфакс».

«Мартін Гріффітс, голова Управління з координації гуманітарних питань, вирушить до України наступного тижня з 12 до 15 грудня», – сказав Дюжаррік.

Він зазначив, що Гріффітс оцінить ситуацію із наданням гуманітарної допомоги.

Повідомляється, що він зі своєю делегацією відвідає Київ, проведе низку запланованих зустрічей, а також відвідає Херсон.

Нагадаємо, 9 грудня до України з робочим візитом прибула мер Барселони Ада Колау. Вона зустрілася із мером столиці Віталієм Кличком.

Також 8 грудня у столиці президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Словацької Республіки. Український гарант зустрівся із міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Растиславом Качером, міністром оборони Словацької Республіки Ярославом Надєм та міністром економіки Словацької Республіки Карелом Гірманом, які прибули з візитом до нашої країни

 

 

Теги: Україна Херсон Київ ООН

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