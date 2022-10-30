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Радбезу нема чим зайнятися? Албанія обурена засіданнями, які скликає РФ (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Радбезу нема чим зайнятися? Албанія обурена засіданнями, які скликає РФ (відео)
Албанія різко висловилася щодо засідань Радбезу ООН, скликаних Росією
фото ілюстративне

Дипломат наголосив, що результат засідань Радбезу ООН постійно виявляється «нікчемним»

Росія відверто завантажує Раду безпеки ООН безглуздими пропагандистськими заявами, жодна з яких не виявляється правдою. Про це заявив представник Албанії на останньому засіданні Радбезу.

Представник Албанії зазначив, що це вже четверте або п'яте засідання Ради безпеки ООН, скликане на запит Росії, під час якого жодна з заяв ініціатора засідання не виявляється правдивою. Дипломат наголосив, що результат цих засідань постійно виявляється «нікчемним».

Зокрема, представник Албанії зауважив, що в ООН уже втомилися слухати про «брудні бомби», «бойових комарів», «голубів» та інші вигадки країни-терористки

«Я ставлю питання: що, Раді безпеки більше нема чим зайнятися?», – обурився він.

Албанський дипломат додав, що Радбез ООН не може підігравати самозабутній російській пропаганді, якою сама Росія «впивається».

Зазначимо, 28 жовтня Росія скликала засідання Ради безпеки ООН у зв'язку, як вона заявила, із підготовкою України до застосування біологічної зброї. 

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

25 жовтня Росія намагалася переконати членів Ради Безпеки ООН, нібито Україна готова застосувати «брудну бомбу» на своїй території. При цьому жодних доказів таких звинувачень не надала.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу заявив, що світу слід перестати вірити російським обіцянкам. Він звернув увагу на те, що в листі до ООН Росія наголошує, що нібито не збирається застосовувати ядерну зброю проти України.

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Теги: ООН Радбез ООН росія відео Албанія

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