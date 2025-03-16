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Росія намагається грати в зволікаючу гру в Україні – Президент Фінляндії

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Росія намагається грати в зволікаючу гру в Україні – Президент Фінляндії
Стабб прокоментував ситуацію в Україні
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Стубб заявив, що Росія затягує припинення вогню в Україні

За словами президента Олександра Стубба, Росія намагається грати в гру з відтягуванням в Україні, а країна не хоче ні припинення вогню, ні миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

«Путін не прагне перемир’я, припинення вогню чи миру. Його основна мета, а саме знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, взагалі не змінилася. Сподіваюся, ми зможемо продовжити тиск Заходу, який змушує Росію припинити вогонь», – сказав Стубб.

За словами Стубба, крок вперед було зроблено на зустрічі підтримки, яку організував британський прем'єр-міністр Кейр Стармер . Президент зазначив, що зараз формується коаліція країн, які бажають підтримати Україну, і до неї входять близько 30 країн–однодумців з Європи та не тільки.

«Велика Британія та Франція мають сильну лідерську роль, і всі мають чітку картину ситуації: Україна хоче миру та припинення вогню, Росія – ні», – зазначив Стубб.

Нагадаємо, говий прем’єр-міністр Канади Марк Карні разом з прем’єр-міністром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським та іншими найближчими союзниками обговорили шлях України до миру.

«Сьогодні вранці я розмовляв з прем’єр-міністром Стармером, Президентом Зеленським і багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру. Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. Канада – вірний союзник України. Ми забезпечимо Україні військову підтримку, необхідну для самооборони – зараз і в майбутньому», - зазначив Карні.

Російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити.

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Теги: росія путін Велика Британія Україна Фінляндія

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